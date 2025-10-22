ファミリーマートは、おむすびや弁当などの値下げ販売に使用している「涙目シール」を10月22日からフリー素材化し、新たに4種類のデザインを加えたことを発表した。ファミリーマートでは涙目シールの導入から廃棄量が5%削減するなど一定の成果を出している。今後は様々な飲食店や小売店でも涙目シールによる食品ロス削減を目指すという。○「涙目シール」でファミマの廃棄が5%減った!?ファミリーマートでは持続可能な社会に向けて