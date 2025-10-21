カルビー株式会社の「かっぱえびせん」より、北海道産のチーズを2種類使った秋冬限定フレーバー「かっぱえびせん 北海道Wチーズ味」が登場します。発売は10月27日に全国のコンビニエンスストア先行で行われ、11月10日からはスーパーなど一般店舗でも順次発売される予定です。販売期間は2026年1月中旬までとなっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】近年はスナック菓子のチーズ味が人気を集めており、カ