カルビー株式会社の「かっぱえびせん」より、北海道産のチーズを2種類使った秋冬限定フレーバー「かっぱえびせん 北海道Wチーズ味」が登場します。

発売は10月27日に全国のコンビニエンスストア先行で行われ、11月10日からはスーパーなど一般店舗でも順次発売される予定です。販売期間は2026年1月中旬までとなっています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

近年はスナック菓子のチーズ味が人気を集めており、カルビーでは2020年に「北海道チーズ味」を発売しました。えびとの相性の良さや濃厚な味わいが好評だったことから、以降は秋冬限定の定番フレーバーとして毎年登場しています。

今年の「かっぱえびせん 北海道Wチーズ味」は、北海道で製造されたチェダーチーズとカマンベールチーズを組み合わせた、濃厚でコクのある味わいが特長です。オレンジ色のチーズパウダーは見た目にも食欲をそそり、チーズ好きの方にも好まれる味わいに仕上がっているとのこと。

また、パッケージには、とろけたチーズを大きくあしらい、秋冬らしい温かみを感じさせるデザインを採用。カルシウム入り・ノンフライ製法の表記もあり、軽やかな食感とチーズのコクを両立させています。

「かっぱえびせん 北海道Wチーズ味」の内容量は64グラムで、想定価格は税込170円前後です。店舗によっては発売日が前後する場合や、取扱いのない店舗、売り切れとなる場合もあります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025102106.html