中国の国営メディアは新たな総理大臣に選出された高市総裁について速報で伝えました。中国の国営テレビは「高市氏が衆参両院の首相指名選挙を経て日本の第104代首相に選出された」と21日、速報で伝えました。また、国営テレビは「高市氏は日本の右派政治家の代表格の1人で、積極的な財政政策の実施と防衛費の増額を主張している」などと伝えています。