豊富なネイルグッズが話題になるダイソーですが、近頃はネイルチップもかなり進化しているんですよ！以前、100円で買えるネイルチップが話題になりましたが、今回ご紹介するのは、200円のネイルチップ。サイズも枚数も豊富で、1箱で両手に使えるのが嬉しいポイント。コスパも抜群なので要チェックですよ♪商品情報商品名：ネイルチップ（24枚、ハンド用、L）価格：￥220（税込）内容量：24枚販売ショップ