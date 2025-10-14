テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーが、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』(10月21日スタート 毎週火曜21:00〜)の制作発表記者会見にMCとして出席。主演俳優を呼び捨てにしてしまうハプニングに見舞われた。テレビ朝日・弘中綾香アナウンサー会見には同作に出演する大泉洋、宮崎あおい、ディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、高畑淳子、岡田将生が登壇。MCは同局の弘中アナが担当した。キャスト陣とコミ