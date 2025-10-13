サッカー日本代表森保一監督が難敵・ブラジルと?対等?の立場で戦うことを強調した。１４日の国際親善試合ブラジル戦（味スタ）を前に１３日の記者会見で「ブラジルは世界トップのチームだということはもちろん分かっているし、リスペクトはしている。ただ我々も選手たちが欧州の舞台で経験を積んでいる。同じ目線で戦って自分たちが何が今できて、何が足りないのかを、チャレンジした上で試合を振り返ってまた成長につなげるこ