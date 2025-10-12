今回ご紹介するのはダイソーで購入したノート。ぱっと見はよくあるシンプルなリングノートに見えるのですが、即メモを取れる機能が付いたアイディア商品なんです！学生ほどペンの種類を持ち歩かない社会人のつよ〜い味方。お値段はもちろん110円（税込）です。とても便利なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ペンが挟めるリングノート（40枚、B6、モスグリーン、ブルー）価格：￥110