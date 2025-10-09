「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「ファミマの新作"月見背徳商品"をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。偏食家の氏原がファミリーマートが展開する「月見背徳」シリーズの新作を実食レビューし、その味わいを検証している。動画では「月見おむすびマヨたま」や「月見天津飯」など、背脂やにんにくを多用した全7品が登場。「背徳」という名の通り、ハイカロリーでパンチの効いた味を期待