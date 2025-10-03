STARTOのアイドルで最も早く目をつけていた中国発のキャラクターで、日本でも特に今年に入ってから流行した「ラブブ」。中国のアートトイブランド・POPMARTが販売している商品で、STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）のアイドルが持っていることでも注目を集めた。そのラブブブームの最中、『Hey! Say! JUMP』の八乙女光（34）に関して、「先見の明がある」と、話題になっている。ラブブは、香港出身の絵本作家・Kasing Lu