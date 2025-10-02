Image: Kyle Barr - Gizmodo US 9月23日に発売されたDJIの最新小型カメラ「DJI Osmo Nano」。超小型のアクションカメラは、撮影している感覚なしで自分の視点から自分の動きを記録できるのが最高。ついにここまで小さくなりました。意識せずに自分にくっつけておけるサイズです。ライバルはどう考えてもInsta360ですよね。磁石で着脱できるところが、双方のライバル関係を過熱させています。