オンライン決済サービスを提供するStripeは9月30日、OpenAIが提供するChatGPT内の新しいコマース体験「Instant Checkout機能」の支援を開始することを発表した。オンライン決済サービスを提供するStripeは9月30日、OpenAIが提供するChatGPT内の新しいコマース体験「Instant Checkout機能」の支援を開始することを発表した。同機能で米国のChatGPTユーザーは米国のオンラインマーケットプレイス「Etsy」の加盟店、近日中に「Shopify