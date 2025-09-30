千葉県柏市の公立高校で、生徒の個人情報が記載された連絡表を盗んだとして、この学校の70歳の教員の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、柏市立柏高校の教員・鈴木源一容疑者（70）で、今月27日、柏高校の職員室で、生徒の個人情報などが記載されている欠席連絡表およそ90枚を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、鈴木容疑者が連絡表が保管されていた場所付近にいたという目撃情報があり、警察が家宅捜索