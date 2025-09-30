移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。 今回は、満員電車での迷惑行為を目の当たりにしたという2人のエピソードを紹介する。 ◆通勤電車に居すわる“全開バッグ” 高橋真美さん（仮名・40代）は、日々の通勤電車で気掛かりなことがあるという。 「ただでさえ1人分のスペース