サポーターの声援に応えるサッカーJ1、横浜F・マリノスの選手＝20日、横浜市の日産スタジアム日産自動車がサッカーJ1横浜F・マリノスの運営会社の株式売却を検討しているとの報道を受け、横浜市の山中竹春市長は29日、記者団の取材に「報道を見て驚いた。市民に愛着を持たれて活動してきたクラブ。存続してほしい」と話した。山中氏は「クラブのホームタウン活動、スタジアムの活用、地域との連携が継続、発展するように必要な