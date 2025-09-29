タレントの藤本美貴さんは9月28日、自身のInstagramを更新。ソロショットを公開し、その美貌が反響を呼んでいます。【写真】40歳・藤本美貴の変わらぬ美しさ「いつになったら年取るのー」藤本さんは「今日は大阪でイベントでした久しぶりにストレート」と報告し、自撮りと思われる1枚の写真を投稿。ストレートヘアにイメージチェンジしたとのことですが、大人っぽい雰囲気でよく似合っています。肌ツヤも美しく、とても40歳には