令和ロマンの松井ケムリとバッテリィズのエースが、ＡＢＣ「探偵！ナイトスクープ」（金曜、後１１・１７）の新探偵に就任することが２９日、分かった。現在のレギュラー探偵は間寛平、石田靖、カンニング竹山、麒麟・田村裕、スリムクラブ・真栄田賢、霜降り明星・せいや、桂二葉、カベポスター・永見大吾が務めている。新探偵を含む１０人のポスターを２９日から東京・渋谷と大阪・なんばに掲出。「ＡＩに聞いても解決しない