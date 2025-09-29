米・ハワイ4島の中でも、自然の豊かさと静けさで人気のハワイ島。近年、アメリカ西海岸の億万長者たちがハワイ島の会員制クラブ内にセカンドホームをこぞって買っている。何が彼らを惹き付けるのか。（取材・文／ジャーナリスト 長野美穂）最低でも6億7000万円〜、米富裕層が夢中になる広大な別荘ハワイ島コナの空港から車で10分ほどの距離にある不動産の会員制コミュニティ「コハナイキ」。コナコーストの美しい海を望む総面積4