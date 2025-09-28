レシピサービス「クックパッド」を運営するクックパッド（東京都目黒区）が、「小松菜」の検索動向に関する調査を実施。その結果を発表しました。「小松菜×苦手」検索、過去10年で約3倍物価高の中でも価格が安定しており、“お手頃野菜”として重宝されることの多い小松菜。しかし、同社の検索データサービス「たべみる」によると、「小松菜×苦手」の検索が2015年のマッチ度「1.4」から2025年には「4.2」になり、過去10年で