レシピサービス「クックパッド」を運営するクックパッド（東京都目黒区）が、「小松菜」の検索動向に関する調査を実施。その結果を発表しました。

「小松菜×苦手」検索、過去10年で約3倍

物価高の中でも価格が安定しており、“お手頃野菜”として重宝されることの多い小松菜。しかし、同社の検索データサービス「たべみる」によると、「小松菜×苦手」の検索が2015年のマッチ度「1.4」から2025年には「4.2」になり、過去10年で約3倍に急増していたことが分かりました。「苦手野菜ランキング」でも、15位から5位に浮上しています。

なお、「ナス」も2015年のマッチ度「5.3」から2025年には「9.0」に上昇し、7年連続で“苦手野菜1位”を維持しているということです。

この結果について、同社は「ナスは総務省の消費者物価指数で96.5（2020年基準）と価格が安定しており、小松菜も店頭で“お手頃野菜”として紹介される機会が増えています。しかし実際の食卓では『どうすれば子どもが食べてくれるか』という悩みが拡大している実態が浮き彫りになりました」と、背景にあるギャップを指摘しています。

また、小松菜の「克服レシピ」として人気のレシピには、「油で炒める」「卵でコーティング」「うまみをプラス」という共通の調理法があることが明らかに。ナスの場合も、甘辛い味付けやチーズ、ごま油といった工夫で苦手意識を軽減する傾向がみられたということです。

お手頃価格の小松菜、あなたや家族は好きですか？ それとも苦手ですか？