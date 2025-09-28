「ヂェン先生の日常着」という台湾の服飾ブランドをご存知でしょうか。特に2010年代以降、日本でも感度の高い女性たちの間で大ブレイクとなった「ヂェン先生」こと鄭惠中（台：ヂェン・ホェチョン）さんによるブランドで、着心地の良い自由にくつろぐための衣服ばかりを発表しています。 ▲2010年代以降、感度の高い日本人女性の間で大ブレイクとなりました ▲着心地の良さだけでなく、自由で平和で欲張らないのも「ヂェン先生の日