サンワサプライ株式会社は、DisplayPortをDVIコネクタに変換するアダプタ「AD-DPDVA02」と、Mini DisplayPortをDVIポートに変換するアダプタ「AD-MDPDVA02」を発売した。ノイズを防ぎ、安定した映像信号を提供する。また、ケーブル長が20cmとなり、旧製品より取り回しがしやすくなった。シングルモード（Dual-Mode非対応）のDisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタ。手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち