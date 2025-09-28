¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê52¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ë¤Á¤è¤¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡×¡Ê¿¼Ìë0¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤À¤Ã¤ÆÉ½ÉñÂæ¤ËÊÖ¤êºé¤¯¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹·Ý¿Í¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½Ð±é·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMC¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×¶áÆ£½ÕºÚ¤¬¡ÖÃ¦Âà¡¢ºÆ·ëÀ®¡¢³èÆ°µÙ»ß¤Ê¤É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÉÔ»àÄ»¤Î¤è¤¦¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÆ±¤¸¤¯MC