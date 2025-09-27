国連総会で演説するイスラエルのネタニヤフ首相＝２６日/Angela Weiss/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエルのネタニヤフ首相は２６日、西側諸国による最近のパレスチナ国家承認を激しく非難し、各国の指導者を「偏向メディアや過激なイスラム主義者、反ユダヤ主義を奉じる暴徒の圧力に屈した」と糾弾した。米ニューヨークの国連総会で演説したネタニヤフ氏は、パレスチナ自治区ガザ地区で２年近く続く戦闘への批判の高まりに触れ