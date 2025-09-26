Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬9·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÎºÇ½ª²óÊüÁ÷¸å¡¢¡Ö¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏºÇ½ª²ó¤òÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Âç¿¹¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ò±é¤¸¤¿