好きセンサーが敏感で次から次へと、夢中になる対象を見つける天才。それがRayモデル・加藤ナナの魅力のひとつ♡ 今回は、そんな加藤ちゃんの好奇心が止まらない3つの趣味をフィーチャーしました。ストイックな一面が垣間見える趣味の数々をぜひチェックしてみて！好奇心旺盛な加藤ナナの世界一度ハマると超ストイックな努力家Rayのどんな世界観にだってハマるお人形さんのような顔立ち。だけど実は、好きセンサーが敏感で次