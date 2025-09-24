2つ以上の単語が結びついて、元の単語とは違う特殊な意味を持つ言い回しとなる「イディオム」。英語には25,000以上のイディオムがあるとされ、その中には英国の地名にまつわるものも多い。その背景をいくつか紹介しよう。※本稿は、安藤 聡『英文学者がつぶやく 人生を豊かにするかもしれない英語と英国文化の話』（平凡社）の一部を抜粋・編集したものです。「無駄なことをする」という意味のイディオムイディオム（idiom）とは