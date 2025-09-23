ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮（２８）が映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（２６年ＧＷ公開）で主演を務めることが２２日、分かった。「銀魂」シリーズや「今日から俺は！！劇場版」で知られる福田雄一監督がメガホンを取る。圧倒的なアクションに加え、体重１４０キロという原作に忠実な姿になるため、特殊メークで“巨大化”にも挑戦。これまでに経験のないタイプの役柄で、新境地を開拓する。目黒が自分史上最大級のアクショ