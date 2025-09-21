「誰が活躍しようが、誰がミスをしようが、関係ない」■日本ハム 7ー2 ロッテ（21日・エスコンフィールド）日本ハムは21日、エスコンフィールドで行われたロッテ戦に7−2で勝利し、2連勝を飾った。試合終了から約8分後、ソフトバンクがオリックスに敗れると、その瞬間に日本ハムロッカーからは大歓声が沸き起こった。“ライバル”の行方を見届けてから取材対応のため姿を現した新庄剛志監督は「怖いっすね、ひとつのミスは」と自