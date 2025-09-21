「誰が活躍しようが、誰がミスをしようが、関係ない」

■日本ハム 7ー2 ロッテ（21日・エスコンフィールド）

日本ハムは21日、エスコンフィールドで行われたロッテ戦に7−2で勝利し、2連勝を飾った。試合終了から約8分後、ソフトバンクがオリックスに敗れると、その瞬間に日本ハムロッカーからは大歓声が沸き起こった。“ライバル”の行方を見届けてから取材対応のため姿を現した新庄剛志監督は「怖いっすね、ひとつのミスは」と自らに言い聞かせるように表情を引き締めた。

ソフトバンクは2点を追う9回に笹川の中前適時打で反撃を開始。なおも1死二塁と一打同点の状況だった。柳町が左翼への大飛球を放つと、飛び出していた二塁走者・笹川が戻れず併殺。一つのプレーの重大さを、新庄監督も感じ取っていたようだ。

日本ハムは18日にみずほPayPayドームで行われた直接対決で痛恨の敗戦を喫し、今季最大の4.5ゲーム差をつけられた。この時点で残りは10試合で、逆転優勝に向けて厳しい状況に追い込まれた。しかし諦めることはない。ロッテに2連勝すると、ソフトバンクがオリックスに2連敗。再びその背中を捉えた。

「とにかく勝って勝って勝ちまくって、誰が活躍しようが、誰がミスをしようが、関係ない。全員でひとつになって勝っていくだけなので。まだまだチャンスはあるからね」と指揮官。パ・リーグの灯りは消さない。（町田利衣 / Rie Machida）