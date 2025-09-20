通算222勝、カーショー引退会見には選手も殺到米大リーグ・ドジャースの左腕クレイトン・カーショー投手が18日（日本時間19日）、今季限りでの現役引退を発表した。同僚たちはこのビッグニュースをどう知ったのか。裏側が明かされている。ドジャースタジアムで行われたカーショーの引退会見には、ドジャースの仲間たちも次々に姿を見せ、会見場は報道陣と選手でパンパンとなった。大谷翔平投手ら、カーショーの言葉を聞こうと