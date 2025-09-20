通算222勝、カーショー引退会見には選手も殺到

米大リーグ・ドジャースの左腕クレイトン・カーショー投手が18日（日本時間19日）、今季限りでの現役引退を発表した。同僚たちはこのビッグニュースをどう知ったのか。裏側が明かされている。

ドジャースタジアムで行われたカーショーの引退会見には、ドジャースの仲間たちも次々に姿を見せ、会見場は報道陣と選手でパンパンとなった。大谷翔平投手ら、カーショーの言葉を聞こうと集まったチームメートに、このニュースが流れたのは当日の朝だったという。

ドジャースの地元ラジオ局「KLAC」のドジャース番組でホストを務めるデビッド・バッセ氏は、自身のXでマックス・マンシー内野手の証言を紹介。米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeでもマンシーの囲み取材の映像が公開された。「何人かは少し前から知っていたよ。でも彼は今朝みんなにグループテキストを送信して、メディアが知る前にみんなに知らせてくれた。ほとんどの選手は今朝知ったんだ」と語っている。

カーショーは2008年にメジャーデビューし、ドジャース一筋でプレー。投手最大の栄誉となるサイ・ヤング賞を3回獲得している。ここまでの通算成績は452試合で222勝96敗、防御率2.54。



（THE ANSWER編集部）