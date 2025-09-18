ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、9月18日の放送にノンフィクション作家の常井健一が出演。メディアが連日、自民党総裁選挙に関して報道する中、野党第一党である立憲民主党の幹事長に安住淳（前国会対策委員長）氏が就任、というニュースについて解説した。