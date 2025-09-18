18日の東京株式市場で、日経平均株価は終値ベースで4万5000円を超え、史上最高値を更新しました。東京株式市場で日経平均株価は上昇が続き、17日の終値と比べ513円5銭高い4万5303円43銭で取引を終えました。一時は4万5508円をつけ取引時間中の最高値を更新、終値ベースでも初めて4万5000円を超え、史上最高値を更新しました。これは、アメリカの中央銀行にあたるFRBが17日、政策金利の0.25％引き下げを決定したことに影響されたも