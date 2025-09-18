中国・福建省泉州市で古井戸に転落した女性が54時間後に奇跡的に救助される出来事があった。中国メディアの環球網が17日に報じた。記事によると、13日午前9時ごろ、近くの工場で働く48歳の覃（タン）さんが林の中を散歩中に誤って古井戸に転落した。古井戸には水がたまっていたが、覃さんは壁にしがみつき、手で周囲の石を外して足元に置いて足場を作った。そして、救助を求めて声を上げ続けた。覃さんの行方が分からなくなったと