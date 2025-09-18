【前後編の後編/前編からの続き】参院選での大敗から退陣表明まで49日。石破茂首相（68）は憲政史上に類を見ない頑迷さで宰相の座にとどまり続けた。本気で解散に突っ走りかねない首相のクビに鈴を付けたのは小泉進次郎農水相（44）。彼は自らの手で引き寄せた総裁選を勝ち切ることができるのか。＊＊＊【写真を見る】麻生最高顧問が推す「次の首相候補」とは？前編【小泉進次郎氏の2時間の説得で「石破さんの心境に変化が」