「大人になるほど、カラーコーディネートが嫌みなく似合っていく」と話すのは、42年にわたってヘア＆メイクアップアーティストをしていた藤原美智子さん（67歳）。けれど、急に色を取り入れるのは難しいと感じることも。そこで、藤原さん流のカラーコーディネートの取り入れ方を3ステップで教えていただきました。※この記事は『何歳からでも輝ける秘訣』（主婦の友社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しています ​【写真】