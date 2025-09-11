ニューストップ > 海外ニュース > 韓国ニュース > 「日本の投資家と会っていた」HYBEの最高法務責任者が証言 NewJeans HYBE 裁判 投資 翻訳 HY ソウ ソウル 日本語 海外・国際ニュース 韓国 スポーツソウル日本版 「日本の投資家と会っていた」HYBEの最高法務責任者が証言 2025年9月11日 17時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 11日、HYBEの幹部が、NewJeansを巡り日本の投資家と接触したと主張した 「情報提供を受けたことがある」と、日本での情報も伝えられたと証言 また、1月に日本の投資家が来韓し、投資家の会議室を手配したという 記事を読む おすすめ記事 株式会社コンフィデンス、福岡証券取引所IPOサポーター（コンサルティング部門）に選出 2025年9月5日 14時11分 日本の選手と縁あるアメリカ代表…鎌田同僚CB「勝ちたい。なぜなら…」南野&伊東の盟友FW「2人とシャツを交換したい」 2025年9月9日 1時58分 プルタイプ散水カートの日本市場規模、シェア、成長、2035年までの展望 2025年9月10日 9時0分 キヤノンマーケティングジャパンとキヤノンプロダクションプリンティングシステムズが岐路に立つ日本の印刷産業を考えるセミナーを開催 2025年9月8日 13時40分 国民・玉木代表「石破首相の『花道論』につながるのか注視したい」 トランプ氏大統領令署名に「不確実性が取り除かれた」 2025年9月5日 9時39分