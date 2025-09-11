「ミン・ヒジン氏、日本の投資家と接触していた」HYBE・CLOが主張　NewJeans巡る法廷証言に注目スポーツソウル日本版

「日本の投資家と会っていた」HYBEの最高法務責任者が証言

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 11日、HYBEの幹部が、NewJeansを巡り日本の投資家と接触したと主張した
  • 「情報提供を受けたことがある」と、日本での情報も伝えられたと証言
  • また、1月に日本の投資家が来韓し、投資家の会議室を手配したという
記事を読む

