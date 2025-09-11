テレビ朝日の林美桜アナウンサーが１０日、同局「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」で、小学校から大学まで女子校で育ったことで起こった体の変化を告白した。この日は男子校・女子校反対派の令和ロマン・高比良くるまと、男子校・女子校賛成派が激突。賛成派の１人として、小学校から大学まで女子校で育った林アナが登場。最初から、永野やくるまの大声に「こういう、声が大きくて圧が強い人が苦手」と引き気味だ。そして