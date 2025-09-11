ダイソーをパトロールしていると、秋が待ち遠しくなる品物たちが。暑い日が続いているのでまだちょっと早いのでは…？と感じますが、可愛いデザインのアイテムはつい手に取ってしまいます。今回GETしてきたのは、取っ手まで極ふわなミニバッグ。人工毛皮製品で、涼しくなったら使い倒したくなる高見えグッズです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：エコファー舟形トートバッグ価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイ