手軽に手に入る「炭酸水」。すっきりとした飲み口で人気ですが、実は料理に使うことで、ごはんがふっくら食感に仕上がったり、揚げ物がサクッとできたりと、うれしい効果がたくさんあるのをご存じですか？そこで今回は、炭酸水の意外な料理活用法と、そのメリット、炭酸水を使って作る揚げ物レシピを5選ご紹介します。■炭酸水を使うメリット炭酸水を料理に使うとこんなメリットがあるんです！1.肉や魚がやわらかくなる炭酸水は弱