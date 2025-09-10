2026年に木村拓哉が主演を務めるドラマ『教場』シリーズ（フジテレビ系）の劇場版が公開される。この打ち上げの席で、木村が中居正広をめぐる “フジテレビ問題” に言及する場面があったようだ。発端となったのは、9月9日の「WEB女性自身」の報道だ。「9月初めに、映画『教場』の打ち上げがおこなわれたと伝えられました。記事によれば、出演者のあいさつの際、木村さんが『フジテレビもいろいろとあったなかで、制作してくれ