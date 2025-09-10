木村拓哉「中居正広騒動に言及」報道も、貫く慎重姿勢…旧ジャニ問題後の “KY投稿” 炎上で芽生えた「自覚」

2026年に木村拓哉が主演を務めるドラマ『教場』シリーズ（フジテレビ系）の劇場版が公開される。この打ち上げの席で、木村が中居正広をめぐる “フジテレビ問題” に言及する場面があったようだ。

発端となったのは、9月9日の「WEB女性自身」の報道だ。

「9月初めに、映画『教場』の打ち上げがおこなわれたと伝えられました。記事によれば、出演者のあいさつの際、木村さんが『フジテレビもいろいろとあったなかで、制作してくれて本当によかった』と感謝の思いを述べたとされています。

フジテレビをめぐる問題は、2024年12月末に中居さんが元フジの女性アナウンサーに対する性的トラブルを取りざたされ、同社の対応が問題視された経緯があります。木村さんは、間接的に中居さんの問題に言及した形になるでしょう」（芸能記者）

『教場』は、木村演じる右目を失った警察学校の教官が、訓練生を育てあげる物語で、これまで新春スペシャルで2作、連続ドラマが1作放送されている。5月に映画化が発表されたが、木村は8月25日のInstagramで教官の衣装をまとった写真を投稿し、作品がクランクアップしたことを報告。撮影が終わり、打ち上げとなったようだが、現在に至るまで苦難が続いた。

「2023年9月、番組制作上のトラブルが原因で、『教場』スペシャルドラマの制作が延期になったことが発覚しました。当時、旧ジャニーズ事務所をめぐる性加害問題が世間を騒がせていたため、作品の動向が注視されていました。5月に映画化を発表したものの、今度は中居さんとフジテレビの問題による影響が懸念されたのです」（前出・芸能記者）

一連のトラブルを受けて、中居は1月23日に芸能界を引退し、世間に衝撃を与えた。木村をはじめ、かつて苦楽をともにしたSMAPメンバーの動向も注目されたが、木村は慎重な姿勢を見せていた。

「木村さんは1月8日、CMイベントに登壇した際、集まった報道陣に向かって『あんまり、こう重々しい空気はなしで、なんかこう楽しく過ごせればいいかなって思っております』と呼びかけていました。騒動について直接的なことは言わず、やんわりと中居さんの件についてコメントしない意思を示したといえます。

また、中居さんの引退発表後、稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんは連名でコメントを発表したのに対し、木村さんは沈黙を貫いていました。

今回の打ち上げでの発言に関しても、あくまでフジテレビのスタッフに対するお礼の弁を述べるなかで飛び出したものとされており、中居さんの名前は出していないようです」（前出・芸能記者）

2023年には故・ジャニー喜多川氏の性加害問題が大きな波紋をもたらしたが、木村はこのとき、痛手を受けた経験がある。

「旧ジャニーズ事務所が記者会見をおこなった当日の夜、木村さんは自身のInstagramで自撮り写真に《show must go on！》という言葉を添えて投稿しました。この言葉はジャニー氏が生前、所属タレントに伝えてきたモットーとされており、被害者への配慮が足りない “KY投稿” と受け取られ、SNSで物議を醸したのです。

ただ、近藤真彦さんが退所し、東山紀之さんも芸能界を引退したことで、いまや木村さんは事実上の事務所の “長男” になっています。中居さんの件に関しても、世間や後輩を混乱させないよう、自覚が芽生えたのかもしれませんね」（前出・芸能記者）

『教場』では、厳しくも愛ある指導で訓練生を育てる教官役を好演している木村。事務所内でも、後輩に誇れる背中を見せられそうだ。