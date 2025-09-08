今年4月25日、古株の特撮ファンたちの間に衝撃が走ったーー。《突然ですが…私年内に結婚することになりました》こうXで呟いたのは、女優・ひし美ゆり子（78）だ。そのお相手は…《知り合ったのが53年前 元俳優歌手の岡崎徹さんで彼は初婚です アマゾ〜〜ンbyアンヌ》“アマゾ〜〜ンbyアンヌ”でわかるように、ひし美は『ウルトラセブン』でアンヌ隊員役を、岡崎徹（76）は『仮面ライダーアマゾン』で主役のアマゾン、山本大介