Googleが8月28日に発売したPixelスマートフォン新製品「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」のレビューをお届けします。Pixel 9シリーズ同様、コンパクトサイズの無印モデルと同サイズのProモデル、Proモデルの大画面版の3製品をラインアップしています。デザインは前モデルを踏襲しQi2ワイヤレス充電に対応デザインはPixel 9から大きな変更はなく、フラットな板状の本体に楕円形のカメラバーが載った形状。四隅は角を