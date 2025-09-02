1日（土）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の東京ヴェルディは、9月27日（土）にバレーボール教室を開催することをクラブ公式Xで発表した。 会場となるのはアリオ葛西店正面入口ウエストコート広場で、未就学児から中学生までを対象に開催され、各回の定員は先着で15名となっている。 参加にあたって費用はかからず、現役の選手から直接指導を受けることができる今回のイベント。参加者にはプレゼン