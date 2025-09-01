ゴルフの強豪として知られる私立沖学園高（福岡市）は1日、寮長だった30代男性が昨年12月〜今年6月、男子寮で生活する生徒15人に対し、暴行を加えたり、暴言を吐いたりしていたと明らかにした。うち3人がけがを負い、学校は6月に男性を解雇した。生徒はゴルフや野球などの部活に所属していた。男性は学校の調査に「指導の一環だった」などと説明したという。けがをした3人は福岡県警に被害届を出した。学校によると、3人のう