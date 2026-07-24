24日朝早く、福岡市中央区の橋の上で、頭から血を流して倒れている女性が見つかり、その場で死亡が確認されました。警察は、ひき逃げの疑いも視野に調べています。 警察によりますと、午前4時半ごろ、福岡市中央区平尾の原吉橋で、成人の女性がうつ伏せで倒れているのが見つかりました。女性は頭部を激しく損傷していて、消防が駆けつけましたが、その場で死亡が確認されました。警察は、女性の身元の確認を進めるとと