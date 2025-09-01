OpenAIのChatGPT共同開発者であるシェンジア・ジャオ氏が、Metaに入社してわずか数日で辞職し、古巣のOpenAIに戻ると申し出たと報じられました。この一件は、マーク・ザッカーバーグCEO主導で進められているMeta史上最大規模のAI部門再編が混乱をきたしていることを示していると指摘されています。Zuckerberg’s AI hires disrupt Meta with swift exits and threats to leavehttps://www.ft.com/content/110786e7-6443-4dff-adee-