この記事の画像を見る■絶望しても走るのをやめない、人と本を結ぶ物語銀河の図書室 ■銀河の図書室著：名取佐和子出版社： 実業之日本社出版社からの内容紹介「ほんとうの幸い」って、何だろう？瑞々しく、愛おしく、胸に響く傑作青春小説！県立野亜高校の図書室で活動する「イーハトー部」は、宮沢賢治を研究する弱小同好会だ。部長だった風見先輩は、なぜ突然学校から消えてしまったのか。高校生たちは、賢治が残した言葉や詩、